Louis Poznański z Grecji przenosi się do Gdańska. 21-letni lewy obrońca to trzeci transfer Lechii zimą 2023 roku

Transfery Lechii Gdańsk w trakcie sezonu 2022/2023

Oficjalnie 2 stycznia 2023 roku Pogoń Szczecin na Lechię Gdańsk zamienił 31-letni prawy obrońca Jakub Bartkowski. 12 stycznia 2023 roku do Gdańska wrócił po latach, z łotewskiego RFS Ryga, 28-letni austriacki napastnik Kevin Friesenbichler. Zaniepokojonym postawą drużyny w PKO Ekstraklasie kibicom Lechii Gdańsk długo przyszło czekać na kolejny komunikat transferowy. Informację ze środy, 22 lutego 2023 roku mogą odbierać jednak z mieszanymi uczuciami. Po dwóch solidnych, doświadczonych zawodnikach, którzy mieli już okazję zaprezentować się w polskiej ekstraklasie, do klubu dołącza sportowiec na początku swojej seniorskiej kariery.

Louis Poznański to niemiecki lewy obrońca, który ma polskie pochodzenie. Urodził się 24 maja 2001 roku w Bremie. W listopadzie 2015 roku zaliczył dwa mecze w reprezentacji Polski U-15. Później grał już jednak wyłącznie w młodzieżowych drużynach naszych zachodnich sąsiadów, od U-15 do U-18. Talent rozwijał w akademiach Werderu Brema oraz Bayernu Monachium. Mierzący 184 cm wzrostu lewonożny zawodnik w styczniu 2022 roku przeniósł się do ligi greckiej. Wybrał ofertę tamtejszego kopciuszka - PAS Giannina. W 11. drużynie greckiej Super League zanotował w rozgrywkach 2022/2023 raptem trzy występy. I to na dodatek na przełomie września i października 2022 roku. Od tego czasu siedział na ławce lub na trybunach, bo nie łapał się do kadry meczowej.