LOTTO WYNIKI z 4.01.2022 r. Do wygrania 2 mln zł! Liczby Lotto, Lotto Plus, Super Szansa, numery Multi Multi, Kaskada. Losowanie 4.01.2022

Gracz z Gdańska wygrał okrągły milion w Lotto Plus!

W losowaniu Lotto we wtorek, 4.01.2022 r. do wygrania 2 000 000 zł, a w Lotto Plus gwarantowany 1 000 000 zł. Losowania obu gier odbywają się o godzinie 21:50.