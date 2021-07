LOTTO WYNIKI 6.07.2021 r. Do wygrania 7 mln zł! Numery Lotto, Lotto Plus, Super Szansa, Multi Multi, Kaskada. Losowanie NA ŻYWO 6.07.2021 r.

Ta wygrana jest trzecią „szóstką” odnotowaną do tej pory w Nowym Tomyślu. Lokalny rekord został ustanowiony 2 lipca 2019 roku (punkt LOTTO przy ul. Kolejowej 8). Wtedy do szczęśliwca trafiła wygrana w wysokości 3 564 486,90 zł .

W losowaniu Lotto we wtorek, 6.07.2021 r. do wygrania będzie 7 000 000 zł, a w Lotto Plus gwarantowany 1 000 000 zł. Losowania obu gier odbędą się we wtorek o godzinie 21:50.