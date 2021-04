LOTTO WYNIKI 24.04.2021 r. Do wygrania 9 mln zł! Numery Lotto, Lotto Plus, Super Szansa, Multi Multi, Kaskada. Losowanie NA ŻYWO 24.04.2021

W punkcie LOTTO przy ul. Dobrzyńskiej 27 odnotowano wygraną w wysokości 13 802 934,80 zł . Grający sam skreślił swoje szczęśliwe liczby. To już 10. „szóstka” (w tym dwie w Lotto Plus) w Płocku, która od soboty stanowi najwyższą wygraną w tym mieście.

W losowaniu Lotto w sobotę, 24.04.2021 r. do wygrania będzie 9 000 000 zł, a w Lotto Plus gwarantowany 1 000 000 zł. Losowania obu gier odbędą się w sobotę o godzinie 21:50 .

Wyniki Lotto 24.04.2021 r. na żywo

Czy tym razem ktoś będzie miał szczęście? To okaże się po godz. 21:50. Losowania można oglądać na antenie TVP 3 oraz na stronie www.lotto.pl i fanpage’u LOTTO.

Kumulacja Lotto – wygrane na Pomorzu

Jeżeli szczęściarz skreśli odpowiednie sześć liczb i wygra 25 000 000 złotych, to trafi do pierwszej dwudziestki listy Lottomilionerów. Rekordowa wygrana to 36 726 210 złotych. Dotychczas tak wysoko w zestawieniu znalazły się trzy osoby z Pomorza. Były to osoby z Gdyni (33 787 496 – 3 miejsce), z Redy (28 083 296 – 10 miejsce) i ze Słupska (24 641 332 – 12 miejsce).