LOTTO WYNIKI 20.04.2021 r. Do wygrania 6 mln zł! Numery Lotto, Lotto Plus, Super Szansa, Multi Multi, Kaskada. Losowanie NA ŻYWO 20.04.2021

W punkcie LOTTO przy ul. Dobrzyńskiej 27 odnotowano wygraną w wysokości 13 802 934,80 zł . Grający sam skreślił swoje szczęśliwe liczby. To już 10. „szóstka” (w tym dwie w Lotto Plus) w Płocku, która od soboty stanowi najwyższą wygraną w tym mieście.

W losowaniu Lotto we wtorek, 20.04.2021 r. do wygrania będzie 6 000 000 zł, a w Lotto Plus gwarantowany 1 000 000 zł. Losowania obu gier odbędą się we wtorek o godzinie 21:50.