LOTTO WYNIKI 15.07.2021 r. Do wygrania 3 mln zł! Numery Lotto, Lotto Plus, Super Szansa, Multi Multi, Kaskada. Losowanie NA ŻYWO 15.07.2021

Co ciekawe, nie jest to pierwsza wysoka wygrana w Lotto w tej miejscowości. Lędziny mają już na koncie trzech Lottomilionerów: w mieście padły dwie „szóstki” w Lotto i jedna w Lotto Plus. Sobotnia wygrana to zatem czwarta i zarazem najwyższa wygrana odnotowana w Lędzinach.