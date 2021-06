LOTTO WYNIKI 15.06.2021 r. Do wygrania 18 mln zł! Numery Lotto, Lotto Plus, Super Szansa, Multi Multi, Kaskada. Losowanie NA ŻYWO 15.06.2021

Powody do radości ma także osoba, która zagrała w kolekturze LOTTO przy ul. Wrocławskiej 13 w Siemianowicach Śląskich – trafiła „szóstkę” w Lotto Plus wartą 1 000 000 zł. Padły liczby: 16, 21, 25, 28, 31, 36 .

W losowaniu Lotto we wtorek, 15.06.2021 r. do wygrania będzie 18 000 000 zł, a w Lotto Plus gwarantowany 1 000 000 zł. Losowania obu gier odbędą się we wtorek o godzinie 21:50.