Lotto Memoriał Kamili Skolimowskiej 2020. Międzynarodowa obsada i wielkie wyniki na Stadionie Śląskim [ZDJĘCIA]

Lotto Memoriał Kamili Skolimowskiej 2020. Największym wydarzeniem międzynarodowego mityngu w Chorzowie był niesamowity wynik Johannesa Vettera. Niemiecki oszczepnik uzyskał niewiarygodny wynik 97,76 metra. To o 72 cm słabiej od rekordu świata! Z kolei Sofia Ennaoui pobiegła na 1500 metrów 3.59,70, co jest trzecim rezultatem w historii polskiej lekkoatletyki.

Memoriał Kamili Skolimowskiej 2020 wyniki Johannes Vetter w niedzielę na Stadionie Śląskim rzucił oszczepem na odległość 97,76 metra. To o ponad 13 metrów dalej niż mistrz Polski - Marcin Krukowski. Niemcowi do rekordu świata zabrakło 72 cm. A ten, od 1996 roku, dzierży Czech Jan Żelezny, który uzyskał 98,48 m. Sytuacja jest o tyle niecodzienna, że w Chorzowie padał deszcz i nie było zbyt ciepło. A to zazwyczaj nie są warunki, w których łamie się rekordy w konkurencjach technicznych. - Brak mi słów. Nie wiem, co powiedzieć. W rzucie oszczepem malutkie rzeczy przekładają się na metry. Wykonanie jednego dobrego ruchu może sprawić, że wszystko pójdzie naprawdę bardzo dobrze. Myślę, że pokazałem, że można rzucać naprawdę nieźle nawet na takich stadionach, jak ten - powiedział po konkursie Johannes Vetter.

- Każdy ma jakieś swoje aspekty, których pilnuje i z których wie, że rzuca daleko. Ładny rzut, naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Nie osądza się takich wyników. Jak ktoś rzuca 97 metrów, to może rzucać źle i nikt mu tego nie powie - skomentował Marcin Krukowski. Trzecie miejsce zajął Cyprian Mrzygłód z AZS-u AWFiS-u Gdańsk, który rzucił na odległość 77,11 m. W kobiecym konkursie rzutu oszczepem triumfowała Maria Andrejczyk. W Chorzowie uzyskała 65,70 m, co było jej drugim wynikiem w karierze. Taki rezultat dałby Polce brązowy medal MŚ 2019 w Dosze i srebrny medal igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku. - Nie patrzę na to, co by mi ten wynik dał, bo tak naprawdę wynik nie daje mi nic, tylko czystą satysfakcję. Cieszę się, że się przełamałam, że już jest więcej niż te cholerne 62 metry - powiedziała Andrejczyk.

W biegu na 1500 metrów błysnęła Sofia Ennaoui, której wynik 3.59,70 jest trzecim rezultatem w historii polskiej lekkoatletyki. To oczywiście jej rekord życiowy. Szybsza była tylko Brytyjka Laura Muir, która dystans pokonała w czasie 3.58,24, co jest nowym rekordem mityngu. Angelika Cichocka z SKLA Sopot uzyskała czas 4.17,16, który dał jej 10 miejsce.

Rekord mityngu w pchnięciu kulą ustanowił także Amerykanin Ryan Crouser. Jego odległość to 22,42 m. Drugi Michał Haratyk uzyskał wynik 21,78. W konkursie rzutu młotem wygrał Paweł Fajdek - 79.81. To był jego najlepszy rezultat w tym sezonie. Czas 1.45,64 na 800 metrów był też najlepszym w sezonie Adama Kszczota. Dało mu to jednak dopiero czwarte miejsce, a najlepszy okazał się Ferguson Cheruiyot z Kenii - 1.45,30. Męski bieg na 400 metrów wygrał Karol Zalewski (45,74), a kobiecy Justyna Święty-Ersetic z wynikiem 51,33 (najlepszy w sezonie).

Piotr Lisek wygrał konkurs skoku o tyczce. W niezbyt korzystnych warunkach uzyskał 5,82 m, wyprzedzając Amerykanina Sama Kendricksa (5,72 m) i Francuza Renauda Lavillenie'go (5, 62 m). - Na pewno te warunki nie były lekkie. Tylko dzięki kibicom padały tak wysokie wyniki - przyznał Lisek. W pchnięciu kulą wygrała Auriole Dongmo z Portugalii (18,33). Paulina Guba była czwarta z wynikiem 17,96. W biegu na 100 m przez płotki najszybsza była Elwira Hierman (12,87), a trzecia Pia Skrzyszowska ustanowiła nowy rekord Polski U20 (13,19). Fenomenalny wynik podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej