Lotto Challenge Gdańsk 2022. Triathlonowe zawody z finiszem biegu na molo w Gdańsku Brzeźnie

Po raz drugi w historii Lotto Challenge Gdańsk 2022

W niedzielę, 19 czerwca na dystansie średnim Lotto Challenge Gdańsk 2022 triumfował Hiszpan Pablo Dapena Gonzalez z czasem 3 godzin, 44 minut i 47 sekund. Drugie miejsce zajął Ukrainiec Sergij Kuroczkin (3:49.22), a trzeci był Kacper Stępniak (3:51.02). Wśród kobiet najlepsza okazała się Włoszka Margie Santimaria - 4:20.02. Za nią sklasyfikowane na podium zostały Paulina Kotfica (4:27.17) oraz Maria Cześnik (4:28.54).

– To był dla mnie niesamowity wyścig. Mam krótkie nogi i muszę przyznać, że podczas pływania trudno mi było dotrzymać kroku czołówce. Ale udało się być pierwszej grupie i na trasie kolarskiej współpracowaliśmy we trzech, oczywiście zgodnie z przepisami, co było bardzo fajne. Specjalnie chcę też podziękować kibicom za wspaniały doping na całej trasie – przyznał zwycięzca z Hiszpanii.