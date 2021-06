Lotto Challenge Gdańsk 2021. Dwudniowe święto triathlonu nad Zatoką Gdańską. W sobotę uczestnicy dystansu sprint, a w niedzielę średniego

Lotto Challenge Gdańsk 19-20.06.2021

Druga wielka marka triathlonowa zainteresowała się organizacją imprezy w Trójmieście. Obok dynamicznie rozwijającego się w Gdyni Ironmana rodzą się kolejne, znakomite zawody już w Gdańsku i pod marką Challenge Family.

- Podchodzimy do tego swobodnie. Uważam, że trzeba ściągnąć ludzi do sportu. Chcemy to rozciągać w stronę festiwalową, gdzie pojawiają się rodziny z dziećmi, a amatorzy i profesjonaliści mogą startować na tej samej trasie. Ten sport ma wielki potencjał łączący bieganie, pływanie i jazdę na rowerze - wyjaśnia Zibi Szlufcik, pochodzący z Wałbrzycha, a mieszkający od ponad 30 lat w Niemczech prezes Challenge Family.

Challenge Family jako międzynarodowa marka triathlonowa znacząco podnosi prestiż zawodów w Gdańsku. Ma przy tym długofalową wizję współpracy z miastem. A wspomniany potencjał w Polsce jest ogromny. Szlufcik szacuje, że w Niemczech triathlon amatorsko uprawia aż 150 tysięcy osób.