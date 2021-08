LOTOS Junior Cup 2021. Były emocje i dobra zabawa. Wygrała drużyna z Chojnic. Paweł Janas: Talentów zasze jest sporo ZDJĘCIA

Finał turnieju to zwieńczeniem pracy młodych zawodników i trenerów zrzeszonych w programie Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM. Otoczka była jak z dużych znanych turniejów piłkarskich. Sceneria byłego stadionu Lechii, na którym swoje mecze rozgrywali dorośli piłkarze, doping rodziców, wsparcie trenerów i opiekunów drużyn, ceremonia wręczenia pucharów, oprawa muzyczna i konfetti na cześć zwycięzców - to wszystko tworzyło niepowtarzalny klimat zawodów. W turnieju finałowym wystąpiły zespoły, które reprezentują znane kluby i ośrodki piłkarskie, ale również te mniejsze, zrzeszone w programie, a na boisku można było oglądać zawodników w wieku do 12 lat oraz zawodniczki 14-letnie i młodsze.

- Przez koronawirusa nie mogliśmy zorganizować ubiegłorocznej edycji i jeden rocznik został pominięty. Biorąc pod uwagę jakie są czasy, to poważniejsze imprezy wypadały z kalendarza. Fajnie, że w tym roku mógł pokazać się rocznik 2009, na stadionie przy Traugutta i myślę, że turniej się udał. Były obawy, że pogoda nam nie dopisze, a była fajna zabawa, dużo emocji, a dzieci jak zwykle mocno to przeżywały – powiedział Tomasz Bocheński, prezes operatora programu Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM.