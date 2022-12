Lotnisko Gdynia-Kosakowo na wyłączny użytek wojska? Ministerstwo Obrony Narodowej składa wniosek

Lotnisko Gdynia-Kosakowo tylko dla MON?

Jak poinformowała gmina Kosakowo, do urzędu gminy wpłynęło pismo z Ministerstwa Obrony Narodowej skierowane do Ministerstwa Infrastruktury z wnioskiem o wyrażenie zgody na wszczęcie procedury rozwiązania przez Wojewodę Pomorskiego umowy dotyczącej użyczenia gminie Kosakowo nieruchomości lotniska wojskowego. W piśmie szef MON Mariusz Błaszczak prosi również o przeznaczenie lotniska do wyłącznego użytkowania Sił Zbrojnych RP na cel obronności i bezpieczeństwa państwa.