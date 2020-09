Lotniczy ruch turystyczny odbuduje się dopiero w przyszłym roku. Ekspert: Możemy na razie zapomnieć o świetnych wynikach

Jak mocno obostrzenia w komunikacji lotniczej wpłynęły na turystykę w Gdańsku?

Możemy zdecydowanie powiedzieć o dużych spadkach w transferze zagranicznych turystów. To w znacznej mierze konsekwencja właśnie utrudnień w komunikacji lotniczej, bo połączeń albo nie ma, albo zostały bardzo mocno ograniczone. Wpływ na niższą liczbę turystów ma też styl wypoczynku, podróżowania w czasie pandemii. Nie tylko w Polsce władze apelowały o ograniczenie wyjazdów na wakacje za granicę, o spędzanie urlopów we własnej okolicy. Widzimy to np po w krajach skandynawskich, których mieszkańcy zazwyczaj odwiedzali Gdańsk, Pomorze. Właściwie ten ruch turystyczny zaczął się odbudowywać dopiero w lipcu. Trudno jeszcze o precyzyjne, szczegółowe analizy, ale wstępne oceny mówią, że zza granicy w czasie wakacyjnych miesięcy mieliśmy ruch turystyczny maksymalnie na poziomie 20 - 30 proc. tego, co w latach ubiegłych.



Lista krajów objętych zakazem lotów jest analizowana i monitorowana. Rząd naszego kraju zablokował 2 września komunikację lotniczą m.in. z Hiszpanią, Izraelem, Maltą. Do tych krajów tzw. turystycznych wiele samolotów latało z gdańskiego lotniska. Branża turystyczna na całym świecie przeżywa problemy, podobnie jak przewoźnicy.

Oczywiście. Poprzedni rok zamknęliśmy liczbą 5 mln pasażerów, którzy przewinęli się przez nasze lotnisko. Sądzę, że w tym roku wynik 2 mln byłby bardzo dobrym rezultatem. Z jednej strony cieszy fakt, że, choć z ograniczeniami, loty w ogóle ruszyły i można w niektóre miejsca się dostać. Z drugiej strony, jeśli ktoś wybierał się samolotem w celach wypoczynkowych, to zgodzimy się, że obostrzenia nie wpływały pozytywnie ani na urlopowy nastrój, ani na pozytywną decyzję o zagranicznych wakacjach. Obserwujemy też, że m.in., że ci turyści, którzy dotarli do Polski zza granicy, przyjechali własnymi pojazdami - to byli m.in. Niemcy, Litwini, Czesi. Sądzę, że podobna sytuacja miała miejsce w innych krajach turystycznych.