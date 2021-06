Loteria szczepionkowa rusza już niedługo. Czy szansa na wygranie miliona złotych lub samochodu hybrydowego zachęci nieprzekonanych?

Chociaż dopiero w czwartek, 24 czerwca 2021 r. , rząd ma przedstawić szczegóły "loterii szczepionkowej", już teraz wiadomo, jakie są jej zasady i co można w niej wygrać.

W loterii może uczestniczyć każdy, kto przyjął przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciw Covid-19. Zgodę na udział w losowaniach będzie można zgłosić albo przez Internetowe Konto Pacjenta, albo dzwoniąc na infolinię.

Loteria szczepionkowa. Jakie nagrody?

Nagrody są atrakcyjne. Totalizator Sportowy i spółki Skarbu Państwa przeznaczyły na nie ok. 140 mln złotych.

Organizatorzy gwarantują, że jedna osoba na 2 tys. zaszczepionych wygra 500 złotych. Jako że w Polsce wykonano do tej pory ponad 27 mln szczepień, już w tej chwili wiemy, że podstawowa wygrana trafi do niespełna 14 tys. rodaków.

To jednak nie wszystko. Każdy uczestnik loterii ma szanse na zdobycie łącznie czterech nagród. Co tydzień organizowane ma być losowanie dwóch nagród po 50 tys. zł oraz hulajnóg elektrycznych. Co miesiąc będziemy obserwować losowanie dwóch nagród po 100 tys. i samochodów hybrydowych.