Loteria "PIT w Gdańsku się opłaca!". Pani Kasia wygrała samochód! | ZDJĘCIA

Loteria "PIT w Gdańsku się opłaca!" właśnie została rozstrzygnięta. To już 6 edycja tego konkursu organizowanego w Gdańsku przy współpracy z Ministerstwem Finansów. Cała akcja ma zachęcić do rozliczania podatku w mieście, co przyczynia się do rozwoju Gdańska. W tym roku przygotowano 26 nagród. Wśród atrakcji były smartfony i rowery trekkingowe. Główną nagrodą był elektryczny Peugeot E-208 Active.