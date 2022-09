Losowanie Budżetu Obywatelskiego 2023 w Gdańsku. Teraz czas na głosowanie!

Gdańsk. Budżet Obywatelski 2023

Budżet Obywatelski to inicjatywa skierowana do mieszkańców, by ci mieli bezpośredni wpływ na swoją dzielnicę. W 2022 roku w Gdańsku odbywa się już 10 edycja tego programu.

Początkowo do Gdańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 zgłoszono aż 409 projektów. Po weryfikacji zostało ich 305, w tym 211 w tradycyjnym BO i 94 w ramach Zielonego BO.

Teraz zostały rozlosowane i przygotowane do głosowania.

