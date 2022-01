Lokaty bankowe z realną stratą. Tak źle pod tym względem nie było od lat

Przez inflację pieniądze ulokowane w banku rok temu straciły na wartości prawie 8 proc. Problem trwa od lat i trwać będzie. Przez 8 lat siła nabywcza kapitału trzymanego w bankach spaść może o 15-20 proc. - wyjaśnia HRE Investments.

Powierzenie pieniędzy bankom to topniejąca zawartość koszyka, który za te oszczędności można z czasem kupić. Rok 2021 był pod tym względem szczególnie dotkliwy.

- Załóżmy, że w grudniu 2020 roku założyliśmy przeciętną roczną lokatę w banku. Wtedy instytucje te „kusiły” oszczędzających oprocentowaniem na przeciętnym poziomie 0,16 proc. To znaczy, że powierzając bankowi na rok kwotę 10 000 złotych dostaliśmy po 12 miesiącach niecałe 13 złotych odsetek (16 złotych minus podatek). Jeśli ceny w międzyczasie wzrosły o 8,6 proc. (dane GUS), to znaczy, że trzymane w banku oszczędności bardzo mocno straciły w ciągu roku na wartości (blisko 8 proc.) i to pomimo dopisania do nich odsetek. To najgorszy wynik od co najmniej 17 lat, czyli od kiedy zbierane są stosowne dane - informuje Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments.