Lokalny raper nagrał hiphopową piosenkę o Wejherowie. Koniecznie musicie ją usłyszeć!

Dodajmy, że klip do utworu "WW-O Moje Miasto" tym samym zakończył pracę artysty nad albumem zatytułowanym "Dzieciak z charakterem".

- Albumu miał premierę 25 marca. Cała płytę wrzucę niedługo na kanał. Co do tego kawałka, to pisząc go towarzyszyło mi wiele emocji. Przez te wszystkie wspomnienia darzę go dużą sympatią - mówi w rozmowie z Wejherowo NaszeMiasto Jakub Cegiełka, znany hiphopowej społeczności, jako Młody Cegła. - Moi słuchacze na obecny moment mieli okazji posłuchać mnie w wersji klasycznego hip-hopu z życiowym przekazem. Jednak w tej chwili poświęcam uwagę też na inne style, jak i podkłady. Ale przekaz z wartościami nie opuści mojej twórczości - podkreśla.