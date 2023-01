Lodowisko we Władysławowie. Ferie na półmetku, korzystaj z zimowej atrakcji! Jakie są godziny otwarcia i cennik ślizgawki? | ZDJĘCIA

Lodowisko we Władysławowie od kilku lat to stały punkt zimowych atrakcji kurortu nad Bałtykiem. Niezmiennie cieszy się sporym powodzeniem wśród mieszkańców, także turystów i gości z sąsiednich miejscowości. Ci w tym roku dostali do dyspozycji zadaszony obiekt, więc ślizgać się można dosłownie w każdych warunkach - bez względu na pogodę.

W czasie zimowych ferii lodowisko we Władysławowie jest wykorzystywane chętnie, bo pojeździć na tafli można przez cały tydzień i czynne jest w godz. 9:30-21. Co ważne, ślizgamy się w określonych porach - w trakcie godzinnych sesji.

- Półmetek ferii za nami. Kto jeszcze nie skorzystał z lodowiska - zapraszamy!!! - zachęcają w gminie Władysławowo.

Na miejscu oczywiście wypożyczymy łyżwy. Z kolei na najmłodszych amatorów ślizgania się na tafli czekać będą pingwinki, foczki oraz delfinki do nauki jazdy.