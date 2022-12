Lodowisko na placu Zebrań Ludowych w Gdańsku rusza w piątek 9 grudnia! Ile kosztują bilety? OPRAC.: Łukasz Kamasz

W tym roku Gdański Archipelag Kultury otwiera lodowisko na placu Zebrań Ludowych w piątek, 9 grudnia. W tygodniu, od wtorku do piątku, lodowisko będzie czynne od godz. 14:30, a w weekendy od 11:30. Jednorazowy wstęp kosztuje 20 zł za godzinę. Bilet rodzinny dla dwojga dorosłych i dwojga dzieci do lat 14 to koszt 60 zł. Wypożyczenie łyżew lub ostrzenie – 15 zł