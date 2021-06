Lodołamacze Puma i Narwal gotowe do służby. Będą kruszyć lód na Dolnej Wiśle

Lodołamacz czołowy Puma oraz liniowy Narwal to nowe nabytki Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, które będą pełnić funkcję na Dolnej Wiśle. Powstały w szczecińskiej stoczni MSR Gryfia w ramach projektu unijnego, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Do końca roku dołączą do nich dwie kolejne jednostki - Manat i Nerpa. Są już praktycznie gotowe, ale ich wodowanie odbędzie się po tym, jak zostaną w pełni wyposażone. Budżet całego projektu to 74 mln zł.

- Jest to kolejny etap do wymiany, unowocześnienia floty i do budowania silnych Wód Polskich, silnej administracji morskiej, wyposażonej w sprzęt i w ludzi - zaznacza Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. - Bardzo się cieszę, że mamy odpowiednie jednostki aby nie dopuścić, zminimalizować skutki powodzi zatorowej. Wcielenie tych dwóch, a perspektywie łącznie czterech, jednostek ma olbrzymie znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej dolnego biegu Wisły.