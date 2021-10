Lodołamacz liniowy Manat dołączył do floty Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. 9 jednostek do dyspozycji Wód Polskich. Zdjęcia

- Oddanie do eksploatacji czwartego z serii lodołamacza, który ma sprawić, aby bezpieczeństwo powodziowe w rejonie Dolnej Wisły było odpowiednio zabezpieczone niezwykle nas cieszy - mówił Krzysztof Woś, zastępca prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą. - Wiemy, że Dolna Wisła to przede wszystkim zagrożenia wynikające z cofki morskiej i zagrożenia wynikające z tworzenia się zatorów lodowych i takim najbardziej skutecznym - może i jedynym - narzędziem do walki z zatorami lodowymi są właśnie lodołamacze. Lodołamacze, które są w stanie dopłynąć do tego zatoru lodowego i ten zator lodowy rozbić, powodując, że nie będzie nam groziło ewentualnie wezbranie spowodowane przegrodzeniem koryta rzeki przez zjawiska lodowe w postaci zatoru. Jest to bardzo ważne dla Wód Polskich zadanie, które było finansowane w ramach programu operacyjnego i ze środków budżetu państwa.