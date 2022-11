"Listy do M. 5". Piotr Adamczyk o nowej części, a także zagranicznej karierze. Czy mieszka w Stanach Zjednoczonych? Wywiad WIDEO

Piotr Adamczyk jest jedną z głównych gwiazd "Listów do M.5". Wciela się w postać Szczepana Lisieckiego. Aktor, w rozmowie z nami, powiedział, że w 2011 roku, gdy pierwsza część komedii debiutowała na ekranach, nie spodziewał się, że osiągnie ona aż taki sukces.

Aktor dodał, że każdy widz może inaczej odebrać "Listy do M."

-To, co jest bardzo fajne w tym zawodzie to to, że łut szczęścia daje taką możliwość, że czasem można zagrać rzeczy śmieszne, innym razem straszne lub wzruszające. "Listy do M." mają to do siebie, że chociaż jest to komedia, to dotyka także wzruszających rzeczy. Scenarzyści zapewnili różne barwy. Lubię grać komediowe sceny, ale także cenię sobie te wszystkie momenty, w których dotykami takiej struny, która będzie rezonować z widzem, bo ktoś może zobaczyć siebie. Każdy widz przecież ogląda film zupełnie inaczej, bo w jego głowie produkcja jest związana z jego własnymi wspomnieniami. Wszyscy mamy świąteczne wspomnienia, więc myślę też, że w tym tkwi jakiś powód sukcesu naszej serii. Lubię święta i cieszę się, że nasza produkcja ten okres w pewnym sensie zapowiada. Słyszałem o takich ludziach, którzy zapomnieli o tym, że nadchodzą święta, bo nie było "Listów do M.". Widzowie mówią, że "Listy do M" to taki "Kevin sam w domu".