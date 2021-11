Listopadowa klątwa 0:3. Trefl Gdańsk po raz kolejny bezradny w starciu z czołowym zespołem PlusLigi

Trefl Gdańsk - PGE Skra Bełchatów 28.11.2021

- Nasza obecna sytuacja nie jest komfortowa. Jesteśmy pod presją, ale to, co możemy z tym zrobić, to jeszcze ciężej trenować, jeszcze lepiej się przygotowywać, a resztę trzeba udowodnić na boisku. Uważam, że dobrze trenujemy, tylko póki co nie jesteśmy w stanie tego przełożyć na mecze. To musi być pierwszy krok, a za nim pójdą kolejne - mówił przed niedzielnym meczem Lukas Kampa.

Niemiecki rozgrywający Trefla Gdańsk, jego koledzy z drużyny i 4800 widzów w Ergo Arenie chcieli, aby w niedzielę udało się te założenia spełnić. Wyszło jednak odwrotnie. Gdańszczanie po raz kolejny nie zdołali nic zdziałać w konfrontacji z mocnym zespołem PlusLigi.

Wielka w tym zasługa Skry, która wiedziała, że to mecz wyjątkowy m.in. dla Mariusza Wlazłego. Kapitan Trefla, który w Bełchatowie dorobił się statusu legendy, w niedzielne popołudnie zdobył 12 punktów. Pod tym względem był najmocniejszym punktem swojego zespołu. Zaciął się Bartłomiej Lipiński, a świetnie grająca na siatce drużyna gości (brylował tutaj Karol Kłos, który zdobył 5 punktów blokiem) skutecznie zniechęcała do ataków pozostałych.