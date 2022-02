Lista oczekujących na podwyżki, lista bez końca. Komentarz Artura Kiełbasińskiego, redaktora naczelnego "Dziennika Bałtyckiego"

Patrząc na listę grup zawodowych gotowych do protestów ws. niskich płac można się nieco przestraszyć, tak długie jest to zestawienie. Urzędnicy skarbowi, nauczyciele, pracownicy innych urzędów. Niezadowolenie z poziomu wynagrodzeń - w kontekście inflacji - słychać też w prywatnym biznesie. Ale to sprawa bardziej na negocjacje niż protesty, choć temperatura sporu w zakładach Solaris pokazuje, że możliwe są różne scenariusze.

Spory w sferze budżetowej mogą nieco dziwić, ale tylko na pierwszy rzut oka. Jeszcze kilka lat temu praca w urzędzie była symbolem stabilizacji. Może bez „kokosów”, ale stabilnie. Dziś „stabilnie” nie jest żadną alternatywą dla szybko rosnących płac w biznesie. Dziś szeregowy urzędnik, nawet z dobrym wykształceniem i wysokimi kwalifikacjami, zarabia mniej niż kasjer w sieci handlowej. Biznes kusi, sfera budżetowa nie umie się bronić. Do tego dochodzi jeszcze jeden wątek - szybko rosnąca płaca minimalna powoduje frustrację w budżetówce. Czym innym były zarobki znacznie ponad minimalną, czym inny płaca na poziomie takiego właśnie wynagrodzenia. I nawet jeśli płaca minimalna gwarantuje lepszą pozycję materialną niż przed laty, to zarobki na poziomie minimalnym mogą być źródłem frustracji.