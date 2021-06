Linie najwyższego napięcia przebiegną przez gminy Kartuzy, Przodkowo czy Żukowo. Trwają rozmowy z mieszkańcami

W ciągu najbliższych kilku, kilkunastu lat Pomorze czekają niemałe zmiany, jeśli chodzi o energię - a przynajmniej tak wynika z planów. 20 km od brzegu morza, mniej więcej na północ od Choczewa (pow. wejherowski) powstaną wiatraki, mające zapewnić naszemu województwu znaczny skok, jeśli chodzi o energię wytwarzaną ze źródeł odnawialnych. Docelowo, do 2040 roku, województwo pomorskie ma się uniezależnić od prądu importowanego z centralnej i południowej Polski, a nawet uzyskać możliwość eksportowania owej energii.

Na tę optymistyczną wizję będzie trzeba jeszcze poczekać, ale już teraz trwają przygotowania do budowy odpowiedniej infrastruktury. We wspomnianej gminie Choczewo powstanie stacja, dalej jednak prąd powędruje czterema liniami przesyłowymi: pierwsza pójdzie w stronę Słupska, druga skierowana będzie na stację w Żarnowcu, dwie pozostałe nitki zaś wytyczono na południowy wschód - do stacji Gdańsk-Przyjaźń i, na wysokości Tczewa, do linii Grudziądz-Gdańsk. To właśnie te ostatnie dwie przebiegną m.in. przez gminy Kartuzy, Przodkowo i Żukowo.