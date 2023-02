Linia tramwajowa, która podzieliła miasto. Czy projekt połączenia Gdańsk Południe-Wrzeszcz ma sens?

Nowa Politechniczna - linia tramwajowa w Gdańsku, która wywołuje poruszenie

Nowa Politechniczna, bo tak zwana jest potocznie trasa tramwajowa łącząca Gdańsk Południe i Wrzeszcz, jest sprawą ciągnącą się od wielu lat. To przedmiot zaognionej dyskusji pomiędzy mieszkańcami i miastem, a to ze względu na m.in. społeczny sprzeciw wobec lokalizacji.

Gdańszczanie z ul. Bohaterów Getta Warszawskiego nie chcą, by linia przebiegała pod ich oknami. Wyrażali to już nie raz transparentami o treści „Tramwaj na Bohaterów Getta to zagłada kamienic”. Taki przebieg trasy był jednak jedyną opcją według miasta, a decyzja ta została też zaakceptowana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Mieszkańcy odwołali się więc do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. GDOŚ dopiero po dwóch latach odniósł się do sprawy i odrzucił sprzeciw.

Gdańszczanie postanowili więc zaskarżyć decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a prace projektowe potrwają przez to jeszcze kilka miesięcy. Lokalizacja to jednak tylko jeden z problemów - sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana. W jej sercu jest krytyka samego projektu. Jedną z osób, które stale odnoszą się do budowy tej linii tramwajowej, jest Roger Jackowski, radny Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny. Postanowiliśmy porozmawiać z nim o tym i dociec, gdzie leżą największe problemy związane z połączeniem, a także zapytać, czy projekt może się udać.