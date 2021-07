Lilly Nichols to utalentowana tyczkarka rodem z Kolorado. 15-latka ma zadatki, aby w barwach SKLA Sopot bić kolejne rekordy

Lilly Nichols to 15-letnia Amerykanka polskiego pochodzenia. Na początku lipca 2021 roku przyleciała z rodzinnego Denver w stanie Kolorado do Trójmiasta, gdzie pod okiem trenera Jacka Torlińskiego i znakomitej tyczkarki Anny Rogowskiej będzie trenować przez około osiem miesięcy. Talent ma niesamowity, ponieważ bez specjalistycznego treningu już osiągnęła sporo. Podczas zawodów w USA pokonała poprzeczkę na wysokości 4,05 metra, co jest nowym rekordem Polski wśród młodziczek.

- Lilly zaczynała od gimnastyki. W wieku 10-11 lat zabrałam ją do jednego z klubów w Kolorado i tam skok o tyczce jej się spodobał. Tak już zostało. Mała miała obywatelstwo polskie od urodzenia. Nie zastanawialiśmy się nawet, czy będzie kiedyś reprezentowała Polskę - wyjaśnia Anna Nichols, z domu Ambrożuk, która sama urodziła się i wychowała w Gdyni.

A jak sama zainteresowana czuje się z podwójnym obywatelstwem?