Likwidacja linii "W" w Gdyni. Jest petycja w sprawie przywrócenia. Władze Gdyni dołożyły już część pieniędzy i czekają na reakcję rządu

Niezadowolenie Gdynian

Mieszkańcy Pustek Cisowskich są bardzo rozczarowani cięciami komunikacyjnymi w Gdyni, które dotykają sporą część mieszkańców. "Zmiany zostały podjęte bez wcześniejszych konsultacji społecznych" - podkreślają oburzeni użytkownicy komunikacji.

Wśród skonfundowanych osób, jest wiele takich, które na co dzień podróżowały autobusem do pracy oraz rodziców i dzieci dojeżdżających do szpitala w Redłowie, gdzie mieści się poradnia onkologiczna.

ZOBACZ TEŻ: Mieszkańcy Małego Kacka chcą przywrócenia linii 152. Cięcia w komunikacji miejskiej w Gdyni wywołały falę protestów