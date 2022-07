Liga Narodów siatkarzy 2022. Iran wylał na głowy Polaków kubeł zimnej wody. Tie-break w Ergo Arenie ZDJĘCIA

Biało-czerwoni w końcu dotarli do gdańsko-sopockiej hali w ramach edycji Ligi Narodów 2022. Po kanadyjskiej Ottawie i bułgarskiej Sofii nadszedł czas, aby nowy selekcjoner Nikola Grbić przedstawił się z jak najlepszej strony przed "najlepszymi kibicami na świecie". A, że ci ostatni w Ergo Arenie nie zawodzą, więc naszych siatkarzy we wtorkowym meczu z Iranem wspierał z trybun komplet publiczności.

Dużo większe doświadczenie reprezentacyjne, wsparcie z trybun i pewność siebie miały być we wtorek atutami Polaków. W przeszłości mecze z Iranem układały się dla naszych siatkarzy różnie. Tym razem też nie było łatwo. W inauguracyjnej partii gospodarze nie napotkali większych problemów. Trudniej zrobiło się w drugiej, w szczególności za sprawą Amirhosseina Esfandiara , który zdobył 8 punktów. Na nic zdały się niesamowite asy serwisowe Mateusza Bieńka w końcówce seta (ze stanu 16:21 pozwoliły doprowadzić do 21:21), czy obrona stopą Aleksandra Śliwki .

Skuteczny serwis to było coś co tego dnia robiło różnicę. Niestety, w tym elemencie lepiej wyglądali przyjezdni. W trzeciej partii Polacy prowadzili już 12:5, wydawało się, że odbudowali się, a jednak po kilku minutach przegrywali 14:15. Co gorsza, nie wrócili już do dobrej gry z początku partii i przegrali do 22 punktów.