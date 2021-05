Liga Europy. Manchester United przyleci do Gdańska 24 maja i będzie trenować w Gdyni. Villarreal przyleci 25 maja i zamieszka w Sopocie

Finał Ligi Europy 2021 Manchester United - Villarreal CF 26.05.2021

Nieoficjalnie udało nam się ustalić, kiedy przylecą do Gdańska i gdzie zamieszkają piłkarze Manchesteru United i Villarrealu CF. Finaliści Ligi Europy 2021 zmierzą się w środę, 26 maja 2021 roku na stadionie w Gdańsku Letnicy. Angielska drużyna wraz ze sztabem trenerskim i pracownikami klubu liczyć będzie 70 osób. Zmierzające po wicemistrzostwo Anglii "Czerwone Diabły" przylecą do Gdańska w poniedziałek, 24 maja. Man United ma w planach trening, ale nie na stadionie przy ul. Traugutta w Gdańsku, tylko na stadionie miejskim przy ul. Olimpijskiej w Gdyni. Zespół menedżera Olego Gunnara Solskjæra zamieszka w samym centrum Gdańska, vis a vis wizytówki miasta - Żurawia - w Hotelu Gdańsk. To miejsce było oficjalnym centrum transferowym podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku. Wówczas w hotelu przy ul. Szafarnia mieszkała reprezentacja Hiszpanii.