Liga Europy 2021. Sir Alex Ferguson na trybunach stadionu w Gdańsku. Legendarny trener wspiera "Czerwone Diabły"

Sir Alex Ferguson na trybunach stadionu w Gdańsku

Szkocki trener Alex Ferguson prowadził Manchester United w latach 1986–2013. 26 maja 2021 roku towarzyszy "Czerwonym Diabłom" podczas finału Ligi Europy z Villarrealem w Gdańsku.

- To wyjątkowy człowiek, jak encyklopedia piłki nożnej. Każdy chciałby mieć go w pobliżu, nawet kiedy jemy w restauracji, aby zapytać go o coś. On ma klub w sercu i wierzę, że sprawimy mu radość. Właśnie jemu zawdzięczam swoją karierę - mówi o Fergusonie Ole Gunnar Solskjær, menedżer Manchesteru United.

- Mamy trenera, który spędził mnóstwo czasu z sir Aleksem Fergusonem. On wie o wszystkim, co Solskjær ma nam do przekazania - dodaje Bruno Fernandes, lider drużyny z czerwonej części Manchesteru.