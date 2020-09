Liga Europy 2020/2021. Legia Warszawa trafi na FK Sileks lub Dritę Gnjilane. Potencjalnych rywali poznały też Lech Poznań i Piast Gliwice

Liga Europy - 3 runda eliminacji 2020/2021

Lech Poznań i Piast Gliwice muszą jeszcze rozegrać mecze w ramach drugiej rundy eliminacji do Ligi Europy. Zaplanowano je na czwartek, 17 września. Legia Warszawa przystąpi do trzeciej rundy, ponieważ odpadła z kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Lech i Piast w lisowaniu były nierozstawione.

Liga Europy. Lech Poznań trafił na Hammarby IF, a Piast Gliwice na TSV Hartberg w drugiej rundzie eliminacji

Lech Poznań może polecieć na Kretę lub Cypr

Jeśli Lech Poznań upora się ze szwedzkim Hammarby IF na wyjeździe, to w trzeciej rundzie (24 września) czeka go kolejny mecz wyjazdowy. Tym razem wicemistrzowie Polski polecą na Kretę lub na Cypr. Wszystko zależy od wyniku meczu ÓFI 1925 (szósta drużyna ligi greckiej) - Apóllon Limassol (czwarty zespół ligi cypryjskiej).