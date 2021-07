Liczba utonięć rośnie. Ratownik: Tracimy głowę na wakacjach, a Bałtyk bardzo często tego nie wybacza

W tym tygodniu utonęli ojciec z synem w Rozewiu, wcześniej w jednej chwili pod wodą we Władysławowie znalazły się trzy osoby, a jest to tylko część tragicznych doniesień znad polskiego morza. Trudny był pierwszy miesiąc wakacji dla ratowników?

Bardzo trudny. Było mnóstwo interwencji. Pogoda sprzyja, mieliśmy wręcz upalny lipiec, morze jest bardzo ciepłe. W dodatku sytuacja pandemiczna, a pewnie też i ekonomiczna, sprawiły, że bardzo duża liczba Polaków zdecydowała się na wakacje nad Bałtykiem. Wśród nich znalazła się liczna grupa osób, która dosłownie pierwszy raz w życiu widziała morze.

Moim zdaniem, poniekąd brak znajomości specyfiki morza, tego, jak powinniśmy się zachowywać, decydując się na kąpiel, swego rodzaju brak szacunku do morza, wpływają na te tragedie, o których pan mówi. Z drugiej strony, powiedzieć to trzeba wyraźnie – takiej świadomości nie ma większość wypoczywających nad polskim morzem, np. tego, jak należy przygotować się do pływania w morzu, jakie czynności należy wykonać, kiedy się chce wejść do wody.