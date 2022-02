Licytacje WOŚP 2022. Kasia Tusk zebrała ponad 30 tys. zł. Ile zebrał Donald Tusk?

Kasia Tusk ponownie zagrała z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Mimo iż początek roku nie był dla niej łatwy, postanowiła przekazać na licytację kilka przedmiotów. Jednym z nich był trzydniowy pobyt w Trójmieście, o czym poinformowała w mediach społecznościowych.

- Przekazuję na aukcję trzydniowy pobyt w kultowym już Sofitel Grand Hotel, który znajduje się tuż przy sopockiej plaży oraz kolację w najmodniejszej hiszpańskiej restauracji „Treinta Y Tres” na 33. piętrze, skąd rozpiera się piękny widok na Gdańsk, Sopot i Gdynię — komentowała Kasia Tusk. - Jeśli tylko zwyciężczyni będzie miała taką wolę, to z największą przyjemnością dołączę na tę kolację. Będę szczęśliwa, jeśli będziemy miały okazję się spotkać i spędzić trochę czasu. Jeśli przyjedziesz do mnie z bliskimi, do czego gorąco zachęcam, chwycę za aparat i przygotuję dla was mini sesję na orłowskim molu.