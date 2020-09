Licytacje komornicze wrzesień/październik 2020 w Trójmieście i na Pomorzu. Tanie domy i mieszkania od komornika! Sprawdź oferty

Termin licytacji: 11 grudnia o godz. 13, Sądz Rejonow w Sopocie ul. 1 Maja 10, 81-967 Sopot Opis nieruchomości: Będzie to pierwsza licytacja udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości położonej w Sopocie przy ul. Jana Sobieskiego 1/2 kl. 3. Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny położony na parterze wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 86,63 m2, na którą składają się: trzy pokoje, kuchnia, spiżarnia, łazienka z wc oraz przedpokój. Do lokalu mieszkalnego przynależą dwie piwnice o łącznej powierzchni 36,00 m2.Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 1049/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Suma oszacowania udziału w nieruchomości wynosi 450.000,00 zł. Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. 337.500,00 zł.Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 45.000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Wpłaty rękojmi należy dokonać na rachunek bankowy komornika w Banku Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Gdańsku nr 90 1240 1242 1111 0010 5857 2864.

Krajowa Rada Komornicza