Licytacje komornicze domów i mieszkań 2020. Oferty z województwa warmińsko-mazurskiego. Aukcje już wkrótce!

Termin licytacji: 9 października o godz. 11, w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy Płk. Dąbka 21, 82-300 , pokój 315Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa w udziale 1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do (...) i w udziale 1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do (...) (działka nr 3, obręb 0004 Majewo) o powierzchni całkowitej 0,3347 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym o powierzchni zabudowy 178,80 m2 i powierzchni użytkowej 160,26 m2. Budynek parterowy z poddaszem użytkowym, nie podpiwniczony: 4 pokoje, kuchnia, salon z jadalnią, dwie łazienki. Pomieszczenia pomocnicze: hol, komunikacja, suszarnia, pomieszczenia gospodarcze, kotłownia spiżarnia, garderoba, garaż dwustanowiskowy. Budynek ogrzewany za pomocą pompy ciepła. W budynku znajdują się system alarmowy i informatyczny. Stan techniczny budynku bardzo dobry, standard wykończenia bardzo dobry. Działka ogrodzona, porośnięta trawą, krzewami oraz drzewami ozdobnymi i owocowymi. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą polną. Wg zapisów w Księdze Wieczystej oraz w Rejestrze Gruntów nieruchomość jest niezabudowana. W rzeczywistości działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym (pozwolenie na budowę z dnia 20-01-2009r. Starostwo Powiatowe w Elblągu) - brak zgłoszenia zakończenia budowy. Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejewo działka nr 3 położona jest na terenach rolnych.Suma oszacowania wynosi 704 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 469 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 70 470,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 3 O. w Elblągu 58 1500 1403 1214 0000 5061 0000.W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg.

