Licytacja samochodów na Pomorzu za grosze. Wyjątkowe marki w świetnych cenach. Tanie auta na sprzedaż. Licytacje komornicze Gdańsk Jacek Kowalski

Licytacje komornicze to idealna okazja do kupna samochodów w dobrej cenie. Przygotowaliśmy dla Was najlepsze oferty na Pomorzu. Samochody wystawione na licytacje zostały przejęte po dłużnikach, których majątek przejął sąd. Pojazdy przeważnie można zobaczyć dopiero w dzień licytacji. Ceny wywoławcze wynoszą 3/4 wartości szacunkowej.