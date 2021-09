Lewica walczy o uszczelnienie systemu gospodarki nieruchomościami. To pokłosie afery z danielami abp. Głódzia Natalia Grzybowska

Karolina Misztal

Sprawa abp. Głódzia oraz wypasania jego danieli na gruncie, który miał być wykorzystywany do celów sakralnych, stała się inspiracją do wniesienia przez posłankę Lewicy propozycji ustawy dot. zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także sformułowania uchwały samorządowej ograniczającej wysokość nadawanych bonifikat. "Jeżeli arcybiskup uważa, że tak wygląda kościół to znaczy, że chce się paść na naszym majątku publicznym" - podczas środowej konferencji mówiła Beata Maciejewska. "Na to nie ma mojej zgody jako posłanki na sejm, ani naszego klubu parlamentarnego."