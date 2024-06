Lew został rajcą w Gdańsku. Najnowszy Hewelion ubrał togę miejskiego radnego

Odczarować Radę Miejską ma najnowszy gdański Hewelion. Ważący prawie 40 kilogramów lew ubrany jest w togę miejskiego radnego i jest szesnastą taką figurą w Gdańsku. Ten ma jednak szczególne zadanie - złagodzić w oczach młodych mieszkańców poważną instytucję Rady Miasta.

- Pomyślałam, że ten wizerunek można by złagodzić właśnie takim bajkowym Hewelionem. W związku z tym, że miejscy radni w trakcie ważnych, oficjalnych uroczystości noszą togi, to Hewelion też jest w todze. Co ciekawe, odsłonięty dziś posąg symbolizuje przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, ponieważ ma na sobie także charakterystyczny łańcuch - atrybut przewodniczącego Rady. W rękach dzierży natomiast plik uchwał - mówi dyrektorka Biura RMG, Wioletta Krewniak.