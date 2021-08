Leo Messi nie podpisze kontraktu z Lechią Gdańsk. Dlaczego warto docenić Marco Terrazzino jeśli trafi do biało-zielonych?

Zainteresowanie gdańskiego klubu niemieckim piłkarzem włoskiego pochodzenia to już fakt. Potwierdził to bowiem Piotr Stokowiec, trener biało-zielonych, po meczu ze Śląskiem we Wrocławiu.

- Ten piłkarz jest w kręgu naszych zainteresowań, ale obserwujemy też innych zawodników – zdradził trener Stokowiec. - Rozmowy nie są jeszcze sfinalizowane i będę mógł się do tego bardziej odnieść, kiedy kontrakt zostanie już podpisany.

Z naszych informacji wynika, że jest bliżej niż dalej porozumienia Lechii z Terrazzino, a sam piłkarz ma już za sobą wizytę w Gdańsku. Pojawienie się informacji o możliwości gry brata słynnego tancerza w zespole biało-zielonych wywołało różne odczucia. Były głosy, że to piłkarz doświadczony, o naprawdę fajnym CV, o charakterystyce na „10” jakiego szukał trener Stokowiec i że może pomóc drużynie. Były jednak i takie opinie, że Terrazzino to żaden wielki piłkarz, ostatnio grał mało, że trzeba go będzie najpierw odbudować, że cztery gole i siedem asyst w Bundeslidze czy 16 goli i 21 asyst w 2. Bundeslidze, to żadne wielkie liczby i że liczono na piłkarza o znacznie lepszych statystykach.