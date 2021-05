Lekkoatletyka. W sobotę w Gdańsku mityng, który warto zobaczyć. Będą na nim kibice!

To bez wątpienia będzie okazja, by znów pojawić się na stadionie i nie dotyczy to tylko sportowców. Dopiero od kilku dni kibice w Polsce też mogą uczestniczyć w zawodach sportowych, a to ostatnio nie zdarzało się często. Sportowcom też zupełnie inaczej startuje się, kiedy widzą ludzi na trybunach. Jedną z pierwszych okazji, by odwiedzić stadion Gdańskiego centrum Sportu będzie sobotni mityng lekkoatletyczny poświęcony pamięci wybitnego gdańskiego trenera lekkoatletyki Józefa Żylewicza.

- Impreza nie będzie biletowana - mówi Stanisław Lange, dyrektor zawodów. Nasz mityng można realizować bez limitu sportowców-uczestników. Jeśli chodzi o publiczność, to będzie mogła zająć do 25 procent pojemności trybun na stadionie przy ul. Grunwaldzkiej w Gdańsku-Wrzeszczu. Według dyrektora mityngu sobotnie zawody będzie mogło obejrzeć na obiekcie ok. 200-250 osób.

A warto je zobaczyć, bo jak deklaruje Stanisław Lange lekkoatletyka to nie tylko piękny sport, gdzie sukces jest wymiernym efektem pracy na treningach, ale także nie powinno zabraknąć rywalizacji. Dojdzie do niej w wielu konkurencjach sobotniego memoriału.