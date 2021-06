Lekkie naruszenie ciała czy zabójstwo? Ekshumacja nie da odpowiedzi. Wyrok 1 lipca Jacek Wierciński

59-letnia Grażyna R. z Żelaza (gm. Smołdzino) zmarła w szpitalu w grudniu 2019 roku, 3 miesiące po tym, jak - zdaniem oskarżenia - została dotkliwie pobita przez męża – Romana. W I instancji mężczyzna usłyszał wyrok 12 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa, bowiem prokuraturze nie udało się bezsprzecznie dowieść, że śmierć była skutkiem jego działań. Oskarżenie domaga się ostrzejszej kary, a obrona twierdzi, że spowodował on co najwyżej lekkie obrażenia. Sąd Apelacyjny w Gdańsku rozważał ekshumację zwłok, ale po tak długim czasie uznano, że i tak nie pozwoli to odpowiedzieć na kluczowe pytanie.