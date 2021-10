Lekarze weterynarii ostrzegają przed ptasią grypą. Jakie są objawy?

Jesień to czas migracji ptaków znajdujących się na terenie Europy, w tym Polski, zwłaszcza dzikiego ptactwa wodnego. Niestety, to także ryzykowny okres ze względu na ptasią grypę, która jest niezwykle zaraźliwa. Ratunkiem dla drobiu jest bioasekuracja. Powiatowi lekarze weterynarii apelują do hodowców o przestrzeganie zasad, które pozwolą ograniczyć straty.

Grypa ptaków (AI - Avian influenza), d. pomór drobiu (FP - Fowl plaque), należy do chorób zwierząt listy OIE jako niezwykle zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa drobiu, która może powodować śmiertelność do 100 proc. Chorobę wywołują niektóre szczepy podtypów H5 i H7 wirusa grypy typu A. Zakażone ptaki wydalają wirusa w dużych ilościach przede wszystkim z:

kałem

wydzieliną z oczu

wydzieliną z dróg oddechowych

wydychanym powietrzem.

Na zakażenie wirusami grypy ptaków podatne są prawie wszystkie gatunki ptaków zarówno domowych (drób), jak i dzikich wolno żyjących, jednak stopień wrażliwości poszczególnych gatunków jest zróżnicowany: