Lekarz z Gdańska ratuje niewładną rękę 28-letniej Ewie Stanek, mieszkance Kielc. Nikt inny nie dawał jej cienia nadziei Monika Jankowska

Ewa Stanek, młoda mieszkanka Kielc, właśnie przeszła w Gdańsku kolejną operację prawej ręki. Zanim trafiła na prof. Tomasza Mazurka, nikt nie chciał podjąć się jej leczenia. Tymczasem Ewa boryka się z konsekwencjami wypadku samochodowego i tego, co stało się po nim. Gdański lekarz walczy o to, by przywrócić kobiecie choć namiastkę normalnego życia.