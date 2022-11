Legia Warszawa - Lechia Gdańsk 4.11.2022 r. Oceniamy biało-zielonych. Dobrze do przerwy, słabiej w drugiej połowie. Błędy i brak szczęścia

Lechia Gdańsk miała pomysł na ten mecz, ale realizowała go do strzelenia gola. Potem zabrakło trochę szczęścia i biało-zieloni przegrali w Warszawie z Legią 1:2.

- Musimy wyciągnąć dużo pozytywnych wniosków, bo wydaje mi się, że w pierwszej połowie prezentowaliśmy się dobrze, mądrze i wyeliminowaliśmy większość atutów gospodarzy. Sami też groźnie atakowaliśmy. W drugiej części gospodarze osiągnęli przewagę, ale mogliśmy przynajmniej zremisować. Bardzo żałuję, że tak się nie stało, bo to byłby dla nas kolejny pozytywny bodziec. To już historia. Gratuluję Legii trzech punktów, przed nami jeszcze dwa spotkania ligowe, plus mecz w Pucharze Polski. Musimy zrobić wszystko, by jak najlepiej przygotować się do wtorkowej rywalizacji z Legią - podsumował mecz Marcin Kaczmarek, trener Lechii.

Szkoleniowiec biało-zielonych zwrócił uwagę, który moment dla niego był bardzo ważny.

- Ważnym momentem okazała się kontuzja Sezonienki. Musieliśmy zrobić zmianę z konieczności. Kacper prezentował się naprawdę nieźle, a uraz może wykluczyć go z najbliższych meczów - zdradził trener zespołu z Gdańska.