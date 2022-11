Legia Warszawa - Lechia Gdańsk 4.11.2022 r. Lechia zatrzyma Legię w stolicy? Marcin Kaczmarek: Chcemy zagrać skutecznie

Lechię czekają dwa mecze z Legią w krótkim odstępie czasu. W piątek w stolicy o ligowe punkty i we wtorek w Gdańsku w ramach Pucharu Polski. W gdańskim zespole nie traktują tego jak dwumecz, ale koncentrują się na najbliższym spotkaniu.

- Musimy przygotować się jak najlepiej do meczu z Legią biorąc pod uwagę sytuację, w której się znajdujemy. Fakt, że wygraliśmy dwa ostatnie spotkania niewiele zmienia, choć oczywiście jest to dla nas na plus – mówi Marcin Kaczmarek, trener Lechii. - Naszej rywalizacji nie traktuję jako dwumecz. Przed nami spotkanie o punkty w lidze i chcemy być na nie gotowi. Nie podchodzę do meczu w kategoriach wyjątkowości. To jasne, że gramy z bardzo trudnym przeciwnikiem, ale mamy swoje cele do zrealizowania w tym roku i na tym się skupiamy. Absolutnie nie klasyfikuję tych meczów na mniej i bardziej ważny. Teraz po prostu myślimy o tym najbliższym, a potem będziemy na bieżąco reagować, zobaczymy kto i w jakiej będzie dyspozycji, jedni będą mniej, a inni bardziej obciążeni. Rolą sztabu będzie dokonanie właściwego wyboru.