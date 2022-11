Legia Warszawa - Lechia Gdańsk 4.11.2022 r. Lechia prowadziła, ale wraca bez punktów. Dusan Kuciak: Za bardzo się cofnęliśmy GALERIA

Plan Kaczmarka na mecz w stolicy w pierwszej połowie przyniósł efekty. Lechia przez większość czasu była w defensywie, ale to nie była rozpaczliwa obrona. Wręcz przeciwnie. Biało-zieloni bardzo dobrze się ustawiali, asekurowali, grali mądrze i konsekwentnie. To sprawiało, że Legia miała ogromne problemy, żeby przedostać się w pole karne gdańskiego zespołu i stworzyć sobie groźniejszą sytuację. Najbardziej niebezpiecznie było, kiedy z dystansu huknął Bartosz Kapustka, ale trafił w słupek. Była jeszcze próba Josue, ale bez efektów. Lechia z kolei z czasem była coraz bardziej aktywna w polu karnym rywali i tak naprawdę była bliżej objęcia prowadzenia. Dość powiedzieć, że w pierwszej części to biało-zieloni oddali dwa celne strzały przy zaledwie jednym ze strony gospodarzy. Ze strony Lechii dobry strzał oddał David Stec, ale Kacper Tobiasz nie dał się pokonać. Było też ciekawe odegranie piłki przez Kacpra Sezonienkę i szkoda, że za akcją nie poszedł Łukasz Zwoliński, bo mógłby wpakować futbolówkę do pustej bramki gospodarzy. Na słowa uznania zasługiwał z pewnością Ilkay Durmus, który najmocniej napędzał akcje Lechii, ale też mocno pracował w defensywie.