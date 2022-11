Legia Warszawa - Lechia Gdańsk 4.11.2022 r. Kibice biało-zielonych licznie zjawili się na meczu w Warszawie. Gdański "Psikus" ZDJĘCIA

Do Warszawy przyjechało kilkuset kibiców z Gdańska, ale duża część z nich nie miała możliwości, aby pojawić na trybunach przed rozpoczęciem meczu. Kiedy jednak fani biało-zielonych pojawili się na trybunach, to głośnym dopingiem wspierali drużynę Lechii przez całe spotkanie. Zaprezentowali również efektowną oprawę.

Dla kibiców z Gdańska to był ostatni mecz wyjazdowy w tym roku. Drużyna biało-zielonych zagra jeszcze trzy mecze, ale wszystkie odbędą się na stadionie Polsat Plus Arena Gdańska. Kolejno Lechia zmierzy się z Legią Warszawa w 1/8 finału Pucharu Polski oraz w spotkaniach PKO Ekstraklasy z Piastem Gliwice i Górnikiem Zabrze. Podopieczni trenera Marcina Kaczmarka z pewnością będą mogli w tych meczach liczyć na wsparcie swoich kibiców. Te trzy ostatnie mecze będą miały ogromne znaczenie dla biało-zielonych, więc fanów na trybunach nie może zabraknąć. W spotkaniu z Legią będzie okazja do rewanżu za porażkę w spotkaniu ligowym oraz Lechia stanie przed szansą awansu do ćwierćfinału Fortuny Pucharu Polski. Mecz ligowe będą miały też olbrzymią stawkę, bo pomimo trudnej i początkowo bardzo słabej rundy, Lechia ma wszystko w swoich rękach i może ten rok zakończyć poza strefą spadkową. W tak ważnych meczach doping i wsparcie kibiców będą miały dla piłkarzy w biało-zielonych strojach niesamowicie duże znaczenie.