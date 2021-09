Legendarny Rudy Kot otwarty ostatni raz. Jakie sekrety kryje? Zajrzeliśmy do środka!

Wnętrza Rudego Kota można było zobaczyć przy okazji święta ulicy Garncarskiej, które trwało przez weekend. W niedzielę dawny klub był otwarty do zwiedzania.

- To była ostatnia okazja, żeby zobaczyć tę przestrzeń w takim stanie, jak możemy pamiętać z lat ubiegłych, możemy, w cudzysłowie, ponieważ to już nie przypomina klubu muzycznego z tamtych lat, natomiast nadal są to ściany, które dużo widziały i wiele słyszały – mówi Bartosz Tobieński, rzecznik Międzynarodowych Targów Gdańskich, które właśnie zdecydowały o przyszłości Rudego Kota. - MTG otrzymały rok temu od miasta w zarządzanie kamienicę przy Garncarskiej 18/20. Rozstrzygnęliśmy konkurs na operatora, została nim firma Sopocka Odessa Ewy i Arkadiusza Hronowskich – informuje.